Понад 50 відомих українців попросили Сенцова "заради любові" припинити голодування

Діячі культури і мистецтв, правозахисники і журналісти впевнені, що Сенцову вдасться повернутися на свободу.

Понад 50 відомих українців звернулися з листом до незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова з проханням припинити голодування.

Про це повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров у соціальній мережі Facebook.

"Дорога наша рідна людина, ми знаємо, що, незважаючи на тюремну закритість, ти багато чого знаєш. Але ми тут на свободі знаємо про реальність сьогоднішньої світової політики, яка нас змушує набратися терпіння і попросити у тебе про це", - йдеться в листі.

"В українському суспільстві блукало переживання: чи маємо ми право просити тебе зупинити голодування? Ми сильно хвилювалися, ми не насмілювалися до тебе звернутися. З одного боку, ми єдині з тобою у твоїй вимозі. З іншого боку, ми боїмося за твоє життя і за життя всіх хлопців. Усі люди доброї волі і за кордоном, і в Україні підтримують твою ідею з вимогою звільнити всіх. Але мимовільно весь світ звернувся з вимогою звільнити Олега Сенцова, і в деяких випадках навіть забув суть твоєї вимоги", - підкреслюють активісти.

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"У світі не так багато людей такої волі, як ти. Ми знаємо, що ти не любиш, коли про тебе говорять хороше. Але така вольова, міцна духом людина нам потрібна живою. Саме для того, щоб продовжити подальшу боротьбу за всіх наших хлопців, за яких ти готовий життя покласти. Ти нам потрібен. Навіть з в'язниці ти зміг об'єднати всіх нас для цієї боротьби", - написали діячі культури і мистецтв.

"Якщо не зараз, то пізніше, в найближчому майбутньому ми все одно звільнимо тебе. Ми - це Україна і багато-багато людей доброї сильної волі в цивілізованому світі", - сказано в зверненні.

"Ми тебе просимо від імені усіх нас. Від імені усіх, хто цінує життя і волю вище за все. Просимо з повагою і з любов'ю до тебе. Низький уклін твоїй мамі. Наша любов до твоїх діточок! Заради любові до них, заради любові до нас, заради Бога просимо тебе зупинити голодування. Настійно просимо. Дуже просимо тебе!" - підсумували автори листа.

Звернення підписали Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Юрій Щербак, Євген Захаров, Юрій Андрухович, Іван Малкович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Борис Херсонський, Сергій Тримбач, Микола Княжицький, Юрій Макаров, Данило Яневський, Леонід Фінберг та інші.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайній північ РФ).

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.