Екс-в’язень нацистських концтаборів звернувся до Сенцова: не роби дарунок катам – тримайся!

На думку екс-в'язня концтаборів смерті, зараз Олегу Сенцову треба вижити, звільнитись і потім "судити цих катів".

Колишній в’язень нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим) Ігор Маліцький звернувся до політв’язня Олега Сенцова.

Відкритий лист оприлюднено на сторінці Маліцького у Facebook.

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«Дорогий друже, Олег. Звертаюсь до тебе, як колишній в’язень Освенциму та ще трьох концтаборів смерті фашистської Німеччини, як до в’язня, тепер уже путінських таборів. Не роби дарунок катам - тримайся! Борися за життя і свободу, так, як ми боролися і вижили, ще й добивали їх, а потім судили», – пише Маліцький.

На його думку, зараз Олегу Сенцову треба вижити, звільнитись і потім «судити цих катів, щоб люди знали, з ким треба боротися, щоб не допустити повтору минулого, яке може статися зараз набагато страшніше, ніж це було у минулому».

«Люди Світу будуть скандувати "Слава Україні". Гарний початок цьому дав герой хорват.

Живи, дорогий Олег! живи заради сім’ї, держави, нас, патріотів України і назло ворогам!», – зазначив Маліцький.