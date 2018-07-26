Євросоюз заявив про підтримку позиції США і невизнання анексії Криму

В ЄС налаштовані продовжувати вживати обмежувальних заходів через окупацію Кримського півострова Росією.

У Європейському Союзі заявляють, що залишаються відданими політиці невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією.

Про це УНІАН повідомив речник Європейського Союзу.

"Кримська Декларація Сполучених Штатів відображає тривалу тверду та принципову позицію стосовно незаконної анексії Криму та Севастополя Росією, а також порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив речник Євросоюзу.

Також він зазначив, що, як чітко заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні від імені ЄС 16 травня 2018 року, Євросоюз не визнає і продовжить засуджувати анексію Криму Росією.

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"Ми залишаємося твердо відданими суверенітету і територіальній цілісності України та повному втіленню нашої політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Це порушення міжнародного права залишається прямим викликом міжнародній безпеці, з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку, що захищає єдність та суверенітет усіх держав", - наголосив речник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у Кримській декларації, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США від імені держсекретаря Майка Помпео, США закликали Росію припинити окупацію українського Криму.