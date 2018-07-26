Євросоюз заявив про підтримку позиції США і невизнання анексії Криму

12:54, 26 липня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це УНІАН повідомив речник Європейського Союзу.

"Кримська Декларація Сполучених Штатів відображає тривалу тверду та принципову позицію стосовно незаконної анексії Криму та Севастополя Росією, а також порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив речник Євросоюзу.

Також він зазначив, що, як чітко заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні від імені ЄС 16 травня 2018 року, Євросоюз не визнає і продовжить засуджувати анексію Криму Росією.

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"Ми залишаємося твердо відданими суверенітету і територіальній цілісності України та повному втіленню нашої політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Це порушення міжнародного права залишається прямим викликом міжнародній безпеці, з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку, що захищає єдність та суверенітет усіх держав", - наголосив речник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у Кримській декларації, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США від імені держсекретаря Майка Помпео, США закликали Росію припинити окупацію українського Криму.

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Теги: #Крим#Євросоюз#окупація