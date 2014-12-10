Люстрація у Генпрокуратурі закінчиться в квітні: обіцяють звільнити ще 300 осіб
21:57, 10 грудня 2014Політика
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За словами генпрокурора, 138 діючих працівників прокуратури звільнені і ще підлягають звільненню від посади близько 300 працівників.
У Генпрокуратурі обіцяють люструвати ще 300 осіб / Фото УНІАН
Люстрація в Генпрокуратурізакінчиться в квітні, звільненню підлягають ще три сотні співробітників.
Про це він розповів на спільному засіданні антикорупційного та правоохоронного комітетів ВР у Києві в середу, передає Українська правда.
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"Згідно з тією інструкцією, розробленою Кабінетом міністрів, друга стадія люстрації закінчиться в квітні", - сказав Ярема.
За словами генпрокурора, 138 діючих працівників прокуратури звільнені і ще підлягають звільненню від посади близько 300 працівників.
"В тому числі і мене, і мене в першу чергу хвилює питання тих працівників, які мали відношення до ухвалення рішення по майданівцям", - сказав Ярема.
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