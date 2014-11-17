У Генпрокуратурі планують люструвати більше тисячі осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це у виступі на засіданні пленуму Верховного Суду України повідомив заступник генерального прокурора Олег Бачун.

«Люстраційний процес призведе до звільнення більше тисячі осіб», - сказав Бачун.

За його словами, у Генпрокуратурі розпочалася вже друга хвиля люстрації, і на даний час звільнено з відомства понад 150 осіб.

При цьом Бачун нагадав, що генеральний прокурор Віталій Ярема, коментуючи закон про люстрацію, назвав його таким, що суперечить Конституції. За словами Бачуна, він як колишній суддя цілком поділяє цю позицію і вважає, що закон був ухвалений Верховною Радою з порушенням регламенту.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про очищення влади» був ухвалений парламентом 16 вересня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав його 25 вересня.

Читайте такожЕксперт: Люстрацію можуть використовувати, щоб позбутися неугодних чиновниківЗакон про люстрацію набув чинності 15 жовтня. Він визначає правові й організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості і публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.

Наприкінці вересня генпрокурор Ярема повідомив, що ГПУ направила листа до Адміністрації президента щодо невідповідності закону про люстрацію положенням Конституції. За його словами, під дію цього закону підпадає близько 1 млн громадян. "Порушується принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, ми породимо велику кількість звернень в суди. В тому числі і в Європейський суд з прав людини", - сказав Ярема.

За його словами, якщо держслужбовця звільнять, на його місце призначать іншого, а суд поновить звільнену особу, то це спричинить хаос у роботі органів влади.