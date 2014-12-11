Австралія надасть українській армії допомогу в $ 2 мільйони

В ході зустрічі президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Австралії Тоні Ебботта, сторони обговорили координацію дій на багатосторонньому рівні, зокрема в рамках ООН.

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Порошенко подякував за фінансову допомогу Австралії в розмірі 100 млн доларів, яку вона надасть Україні в рамках МВФ, а також за допомогу українській армії, повідомляє ZN.ua.

"Тоні Ебботт повідомив про рішення надати допомогу для Збройних сил України понад 2 млн доларів. Також під час зустрічі співрозмовники обговорили можливості участі Австралії донорської конференції, яка має відбутися на початку 2015 року", - йдеться в повідомленні.