Яценюк хоче створити Агентство з військово-промислового комплексу
11:08, 11 грудня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що в уряді буде створено Агентство з військово-промислового комплексу.
Арсеній Яценюк / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Верховній Раді, представляючи Програму діяльності уряду.
"Оборонно-промисловий комплекс... Є рішення РНБО, і уряд України пропонує змінити закон "Про державне оборонне замовлення". В уряді буде створено Агентство з військово-промислового комплексу", - сказав він.
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Також, за словами Яценюка, в рамках зміни закону "Про державне оборонне замовлення" необхідно суттєво і якісно змінити систему управління компанією "Укроборонпром".
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