Яценюк хоче створити Агентство з військово-промислового комплексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Верховній Раді, представляючи Програму діяльності уряду.

"Оборонно-промисловий комплекс... Є рішення РНБО, і уряд України пропонує змінити закон "Про державне оборонне замовлення". В уряді буде створено Агентство з військово-промислового комплексу", - сказав він.

Читайте такожЯценюк повідомив, що на будівництво «Стіни» на кордоні з РФ вже надійшло понад 200 млн гривень від ЄС

Також, за словами Яценюка, в рамках зміни закону "Про державне оборонне замовлення" необхідно суттєво і якісно змінити систему управління компанією "Укроборонпром".