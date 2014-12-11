Яценюк почав виступати перед депутатами з програмою Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, парламент вирішив, що після доповіді Яценюк відповідатиме впродовж 20 хвилин на запитання народних депутатів.

Після цього голова Комітету ВР з питань економічної політики Андрій Іванчук виступить із співдоповіддю з даного питання - до 5 хвилин.

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Згідно з рішенням ВР, виступи представників фракцій і депутатських груп триватимуть до 30 хвилин, а виступи позафракційних депутатів - по 1 хвилині три виступи.

Після цього Яценюк виступить із заключним словом.