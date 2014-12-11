Кабмін має намір проводити активну інформаційну політику на Заході

Про це він заявив, представляючи програму уряду, повідомляє «Українська правда».

"Інформаційна безпека є ключовим і основним з пріоритетів для країни в цілому. Країна має знати правду, знати куди ми йдемо, як ми йдемо і які цілі ми досягаємо", - зазначив він.

"Країна має себе захищати в інформаційному полі як в середині країни, так і назовні", - додав він.

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"Це створення іномовлення. Про Україну повинні знати всі. В кожному готелі, в кожній країні повинно бути українське іномовлення, де розповідають про Україну англійською, німецькою, французькою і іспанською. Ми – країна, яка повинна бути у всіх на устах. Тому (має бути – ред.) активна інформаційна політика на заході", - сказав він.

"Що стосується внутрішньої інформаційної політики. В парламенті було прийнято рішення про створення суспільного телебачення. Прийнято рішення про створення Публічного акціонерного товариства Суспільне мовлення України. Ми йдемо по шляху роздержавлення всіх ЗМІ і реалізації прийнятих рішень про суспільне телебачення. В країні почався процес формування суспільного телебачення", - зазначив він.