Бюджет Міністерства інформполітики складе 4 мільйони гривень, до його складу увійде до 30 осіб

Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявляє, що до кінця тижня він внесе до Кабміну положення про Міністерство інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у коментарі журналістам після засіданні Комітету ВР зі свободи слова та інформації.

Стець зазначив, що на комітеті представив положення щодо міністерства та представлятиме його сьогодні ж на Комітеті з питань нацбезпеки та оборони.

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Він зазначив, що міністерство опікується розробкою стратегії інформаційної політики.

“І тим, що називається або інформаційна війна з боку Росії, яка зараз чиниться проти України”, - сказав міністр.

Він зазначив, що у міністерстві працюватиме від 20 до 30 осіб. У складі міністерства буде три департаменти: перший опікуватиметься інформаційної стратегією та розробкою концепції інформаційної безпеки.

“Відповідно ми маємо цей департамент дуже швидко прописати, зробити. Згідно з програмою дій уряду це має бути реалізовано протягом 2015 року”, - зазначив Стець.

Другий департамент, пояснив він, “створюється під те, що називається зараз “інформаційна війна з Росією”.

“Очевидно, коли у нас подібних загроз військових не буде, то в ньому не буде необхідності”, - сказав міністр. За його словами, «третій департамент — це департамент внутрішньої комунікації, міжвідомчий — для того, щоб формувати “єдиний месидж від усієї виконавчої влади, і тут, в Україні, і на тимчасово окупованих територіях, і на заході”.

“Я бачу функціонування цього міністерства лише на час або воєнного стану, або військової агресії або роботи під час антитерористичних операцій. Відповідно, саме на цей час і потрібно, щоб це міністерство функціонувало. Після цього в ньому немає необхідності”, - сказав Стець.

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Відповідаючи на запитання щодо того, коли міністерство зможе розпочати свою роботу, він зазначив, що буде пропрацьовано поправки та пропозиції від Комітету зі свободи слова та інформації, а також можуть бути від Комітету нацбезпеки.

“Зібравши ці всі правки, в тому числі, від медіа-юристів, врахувавши їх, я внесу на засіданні Кабінету міністрів положення про це міністерство. Це буде до кінця тижня”, - сказав міністр.

Як повідомляє Українська правда, за словами Стеця, бюджет міністерства складе близько 4 млн грн.