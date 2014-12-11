Євродепутат вважає можливою спробу Росії пробити коридор до Криму

Окрім того, за його словами, можливий також сценарій, за якого РФ спробує "відрізати" Україну від Чорного моря та створити коридор до Придністров'я, проте він менш ймовірним.

"Свого часу, дослідження спеціалістів свідчили, що вона (ймовірність) становить 30% для коридору Крим - Придністров'я і 50% для коридору Крим-Донбас", - відзначив він.

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"Я думаю, що з плином часу і реальними фактами - скупчення російських військ на території України, руху Чорноморського флоту, мобілізації російських військ у Криму, ймовірність збільшується", - зауважив Саріуш-Вольський, передає Українська правда.

"Я не наважуюся висловити у відсотках ризик, але логіка фактів каже, що це буде наступним кроком - можливо, не неминучим - але дуже ймовірним. Дуже. РФ заперечує це, але це традиційна стратегія Москви - робити одне та говорити інше", - наголосив євродепутат.

На його думку, такі дії "мали б сенс" з огляду на проблеми РФ з закупівлею палива та продуктів харчування для Криму.

"Таким чином, проблеми з поставками в Криму вимагають транзитного маршруту. Є автомобільні та залізничні, але в стані війни мислимий тільки сценарій або повного виходу Росії з Криму, що є малоймовірним, або військової окупації коридору", - відзначив Саріуш-Вольський.

За словами європарламентаря, він налаштований песимістично щодо можливостей України захищатися.

"Росія має таку військову перевагу, що Україна не буде в змозі захистити себе", - сказав він.