Якщо РФ не запропонує переговори по Донбасу в найближчі тижні, вона піде війною на Україну - експерт

"Думаю, що це спроба зрозуміти реакцію України. Коли будуть сформовані урядові структури, коли буде зрозуміло, наскільки коаліційні партнери будуть впливати на позицію Порошенка", - сказав він, зауваживши, що це теж елемент тиску на главу Української держави.

"Для мене є ключовим в цій спробі, чи буде РФ буде наполягати на міжнародних переговорах (для вирішення конфлікту на Донбасі - УНІАН). Якщо вона це зробить за якийсь тиждень-два, це буде свідченням того, що вона використовує метод політичного тиску", - сказав експерт.

В іншому випадку, на його думку, слід очікувати масштабної військової операції Росії в Україні, котрою може бути спроба пробити наземний коридор до Криму та нинішня активізація бойовиків є елементом підготовки до реалізації цього плану.

Воробйов зазначив, що черговий етап політичних переговорів з питань вирішення кризи на Донбасі у такому разі може початися лише після завершення цієї можливої військової операції.

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Раніше під час організованої PISM дискусії на тему ситуації в Україні експерти висловлювали думку, що українська влада сприятиме забезпечення Криму з Росії необхідними товарами через українську територію, оскільки усвідомлює, що блокування таких поставок, без сумніву, спровокує Росію на військову операцію.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики знову активізували свою активність на Донбасі, збільшивши кількість атак на українських силовиків, незважаючи на досягнуте ще на початку минулого місяця перемир'я.

У вересні аналітики PISM оцінювали шанси того, що Росія все-таки спробує пробити наземний коридор до окупованого нею у березні Криму як 50 відсотків на 50, зауважуючи, що цей варіант може бути економічно вигідним росіянам.