Він буде перебувати у відпустці до 13 вересня.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відпустку на півтора місяці.

Таку інформацію "Громадському" підтвердив сам Холодницький.

Він буде у відпустці до 13 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

26 липня КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».