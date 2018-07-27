У ГПУ готували підозру Холодницькому - ЗМІ

Ця підозра так іне потрапила на стіл гепрокурора.

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ готував текст підозри керівнику САП Назару Холодницькому.

Підозра датована 31 березня 2018 року і стосується двох епізодів: зливу інформації та консультаціях перед допитом свідка у справі щодо хабара Уляни Супрун, а також щодо тиску Холодницьким на суд, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники зазначають, що ця підозра так і не лягала на стіл генпрокурора Юрія Луценка.

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Зазначається, що через конфлікт інтересів між керівником економічного департаменту Володимиром Гуцуляком та Холодницьким цю підозру передали до генінспекції ГПУ, звідки вона пішла у головне слідче управління ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) вирішила не звільняти Назара Холодницького з посади заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а обмежитись доганою.

Нагадаємо, 30 березня Луценко і Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

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За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

19 липня Ситник направив заперечення на висновок члена КДКП з рекомендацією оголосити керівнику САП догану. В НАБУ зазначали, що член КДКП у своєму висновку підтвердив «грубі порушення очільником САП правил прокурорської етики, розголошення відомостей, які стали йому відомі під час виконання службових повноважень, вчинення дій, що порочать звання прокурора, незаконного втручання у службову діяльність іншого прокурора».