Рада пішла на перерву
12:44, 11 грудня 2014Політика
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У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 13.00 на вимогу коаліції.
У Раді оголошено перерву / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман після обговорення Програми діяльності Кабінету міністрів України повідомив, що коаліція вимагає оголошення перерви у пленарному засіданні на 30 хвилин.
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Він запросив лідерів фракцій коаліції до себе на нараду, після чого оголосив перерву на 30 хвилин, тобто до 13.00.
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