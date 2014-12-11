Рада пішла на перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман після обговорення Програми діяльності Кабінету міністрів України повідомив, що коаліція вимагає оголошення перерви у пленарному засіданні на 30 хвилин.

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Він запросив лідерів фракцій коаліції до себе на нараду, після чого оголосив перерву на 30 хвилин, тобто до 13.00.