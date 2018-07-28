Прокурори САП завершили досудове розслідування у справі Каськіва

У 2012 - 2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визнали зібрані під час досудового розслідування у справі "Держінвестпроекту" докази достатніми для складання обвинувального акта.

Про це повідомляє САП у Facebook.

Прокурори доручили детективам НАБУ повідомити стороні захисту про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

У ході слідства прокурори САП встановили, що у 2012 році з державного бюджету виділили понад 500 млн гривень на низку національних проектів.

"Зокрема, проектів "Якісна вода", що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та "Олімпійська надія-2022", за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні", - зазначили у САП.

Крім того, 24 липня у САП погодили і вручили остаточні повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень вісьмом підозрюваним, місце знаходження яких встановлене.

Підозри у вчиненні кримінальних правопорушень стосуються ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 (придбання або створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

"Щодо інших співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у т.ч. колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та його рідного брата, який на даний час перебуває у розшуку, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали виділено в окреме провадження та доручено їх подальше розслідування детективам НАБУ", - додають у САП.

Читайте такожГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва

Держінвестпроект у 2012-2014 роках очолював Владислав Каськів. У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Каськів залишив територію України, однак у листопаді 2017 року його екстрадували з Панами, а Печерський райсуд за клопотанням ГПУ обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч. Вказану суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв. Також повідомлялося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

ГПУ оскаржувала рішення Печерського райсуду щодо Каськіва.

У грудні 2017 р. детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту. У березні 2018-го детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту, ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".

25 червня Солом‘янський райсуд Києва обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень.