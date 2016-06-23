ГПУ провела вже 13 обшуків у справі керівництва Держінвестпроекту часів Януковича

В ході обшуків слідчі вилучили комп'ютерну техніку, документи, електронні носії, на яких є інформація про розтрату грошових коштів посадовими особами Держінвестпроекту та керівниками фіктивних підприємств, на рахунки яких необґрунтовано перераховувалися кошти з держбюджету, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств, у тому числі ліквідованих, а також грошові кошти в сумі понад 500 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

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Нагадаємо, що у зазначеній справі 16 березня 2016 на підставі зібраних доказів повідомили про підозру колишньому голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 (заволодіння чужим майном та службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тоді ж Каськів був оголошений в розшук.

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Каськіва і застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На підставі судової постанови Києва на майно підозрюваного накладено арешт. Досудове розслідування триває.