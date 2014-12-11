Силовики зазнають атак бойовиків на чотирьох напрямках (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, найскладнішою залишається ситуація в районі Бахмутівської траси. За вчорашню добу під обстріли з різних видів зброї потрапили житлові квартали та позиції сил АТО у районі Кримського та Кряківки Новоайдарського району Луганщини. Бойовики стріляли по населених пунктах і блокпостах із застосуванням протитанкових керованих ракетних комплексів, мінометів і танка. Також з автоматичного гранатомета терористи обстріляли Щастя, а зі стрілецької зброї – Чорнухине Попаснянського району.

Бойовики обстріляли також позиції українських військових з танків та гранатометів біля Сокільників, у районі Фрунзе та Капітанового. Поблизу Щастя терористи двічі обстріляли опорний пункт з мінометів та стрілецької зброї.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули троє військових, 8 – пораненіНа Донецькому напрямі терористи із зенітних установок, гранатометів та стрілецької зброї чотири рази обстрілювали позиції українських військових на території аеропорту. Із гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорний пункт поблизу Авдіївки.

Тривали обстріли на Дебальцевському напрямі. Бойовики з артилерії обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу сіл Кам’янка та Рідкодуб. На цьому ж напрямі, в районі Малоорлівки і Чорнухіного терористи вели вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямі бойовики з гранатометів двічі обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Чермалика Тельманівського району. В районі населених пунктів Гнутове і Талаківка було зафіксовано безпілотники противника.