ЗМІ: Бойовики зранку обстріляли Дебальцеве, один військовий загинув
17:39, 06 грудня 2014Політика
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Сьогодні зранку бойовики з «Граду» обстріляли Дебальцеве.
Дебальцеве обстріляли з "Градів" / Фото УНІАН
Про це повідомляє Громадське ТВ з посиланням на Facebook Віталія Панича.
Обстріл розпочався о 7:00. Один військовий загинув – поранення в голову несумісне з життям.
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Інформацію про обстріл підтвердило джерело Громадського на місці подій.
В РНБО сьогодні повідомляли, що загиблих за минулу добу не було.
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