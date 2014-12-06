ЗМІ: Бойовики зранку обстріляли Дебальцеве, один військовий загинув

Про це повідомляє Громадське ТВ з посиланням на Facebook Віталія Панича.

Обстріл розпочався о 7:00. Один військовий загинув – поранення в голову несумісне з життям.

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Інформацію про обстріл підтвердило джерело Громадського на місці подій.

В РНБО сьогодні повідомляли, що загиблих за минулу добу не було.