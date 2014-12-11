Україну 12 грудня відвідає помічник генсека ООН Шимонович

Про це повідомляє прес-служба ООН в "Твіттері". "Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович вирушив в Україну, щоб оцінити ситуацію в галузі прав і свобод", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в Україні Іван Шимонович зустрінеться з представниками влади, громадянського суспільства, а також планує відвідати східні області.

"12 грудня Іван Шимонович в Києві буде брати участь в презентації "Основних керівних принципів ООН в галузі бізнесу та прав людини", - інформують у прес-службі ООН.

Крім того, 15 грудня в ході прес-конференції Іван Шимонович представить доповідь за підсумками 8 місяців роботи в Україні моніторингової місії ООН в галузі прав людини.