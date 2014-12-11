Глава СБУ заявляє, що контррозвідці вдалося ліквідувати всіх зрадників у штабі АТО
23:11, 11 грудня 2014Політика
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Контррозвідці вдалося виявити і ліквідувати всіх зрадників у штабі АТО.
Наливайченко заявляет, что контрразведке удалось ликвидировать всех предателей в штабе АТО
Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив сьогодні у прямому ефірі на 5-ому каналі.
«Нам вдалося протягом декількох місяців добитися, щоб не було зрадників в штабі АТО»,- сказав Наливайченко.
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