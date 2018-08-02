"Це не закінчення історії": Луценко про рішення КДКП винести догану Холодницькому

Також генпрокурор спростував заяви громадських активістів, що нібито у ГПУ є проект підозри Холодницькому, але генпрокурор її не підписує.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не згоден з рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не звільняти Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але поважає його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чому він не звільнив Холодницького з посади керівника САП.

Він сказав, що прокурора можуть звільнити лише органи самоврядування, яким є у середовищі прокурорів КДКП, а не одна особа, і додав, що очікував іншого рішення, але з повагою ставиться до рішення комісії, яка обмежилася винесенням Холодницькому догани.

Також він додав, що догана Холодницькому – це не закінчення історії, тому що рішення КДКП може бути оскаржене в суді за ініціативи керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Окрім того, він спростував заяви громадських активістів, що нібито у ГПУ є проект підозри Холодницькому, але генпрокурор її не підписує. "В підрозділах ГПУ підозра Холодницькому не готувалася", - заявив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

26 липня КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».

27 липня стало відомо, що Холодницький пішов у відпустку до 13 вересня.