МОЗ заявив про неможливість швидкого впровадження страхової медицини в Україні

Міністерство охорони здоров`я України почне реорганізацію мережі лікарень в Україні для того, щоб згодом запрацювала страхова медицина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі.

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«Щоб мережа лікарень була адекватна потребам країни, ми почнемо реорганізацію, щоб вона відповідала якості, географії, розташуванню. Фінансування поки що йде по ліжках, а таку систему жодна страхова компанія не потягне», - відзначив він.

За його словами, приватні страхові компанії не погодяться працювати в нинішніх умовах фінансування системи охорони здоров’я України, а створювати державну страхову компанію МОЗ не має наміру, передає Радіо Свобода.

«Спочатку треба реформувати мережу, потім податкову систему, щоб роботодавці могли купувати страхові поліси для своїх працівників», – сказав він.

При цьому Квіташвілі зауважив, що є прихильником збереження державних цільових програм.

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«Я за цільові програми, оскільки цільова допомога має бути надана тим, хто її потребує. Є люди, які мають важкі захворювання, або бідні. Має бути державна страховка за цільовими програмами, зокрема, якщо є хронічні або важкі захворювання, які дуже дорого лікувати. Страховка вважає, що ризик такого захворювання є в усіх, тому дешевше, якщо такі випадки фінансуватиме держава – це буде дешевше й ефективніше», – сказав міністр.

Раніше цього тижня, презентуючи програму дій уряду прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що в Україні буде запроваджене медичне страхування. Про терміни, в які це планують здійснити, голова уряду не сказав.

Новим міністром охорони здоров’я України став грузин Олександр Квіташвілі.