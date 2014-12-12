МОЗ заявив про неможливість швидкого впровадження страхової медицини в Україні
Приватні страхові компанії просто не погодяться працювати в нинішніх умовах фінансування системи охорони здоров’я України.
Міністерство охорони здоров`я України почне реорганізацію мережі лікарень в Україні для того, щоб згодом запрацювала страхова медицина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі.
Читайте такожМедики в Україні знову стануть військовозобов’язаними
«Щоб мережа лікарень була адекватна потребам країни, ми почнемо реорганізацію, щоб вона відповідала якості, географії, розташуванню. Фінансування поки що йде по ліжках, а таку систему жодна страхова компанія не потягне», - відзначив він.
За його словами, приватні страхові компанії не погодяться працювати в нинішніх умовах фінансування системи охорони здоров’я України, а створювати державну страхову компанію МОЗ не має наміру, передає Радіо Свобода.
«Спочатку треба реформувати мережу, потім податкову систему, щоб роботодавці могли купувати страхові поліси для своїх працівників», – сказав він.
При цьому Квіташвілі зауважив, що є прихильником збереження державних цільових програм.
Читайте такожЛазоришинець: МОЗ перетворили на «міністерство торгівлі та закупівель»
«Я за цільові програми, оскільки цільова допомога має бути надана тим, хто її потребує. Є люди, які мають важкі захворювання, або бідні. Має бути державна страховка за цільовими програмами, зокрема, якщо є хронічні або важкі захворювання, які дуже дорого лікувати. Страховка вважає, що ризик такого захворювання є в усіх, тому дешевше, якщо такі випадки фінансуватиме держава – це буде дешевше й ефективніше», – сказав міністр.
Раніше цього тижня, презентуючи програму дій уряду прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що в Україні буде запроваджене медичне страхування. Про терміни, в які це планують здійснити, голова уряду не сказав.
Новим міністром охорони здоров’я України став грузин Олександр Квіташвілі.