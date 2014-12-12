Проект Держбюджету відправили на доопрацювання - Луценко
22:25, 12 грудня 2014Політика
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На нараді керівників фракцій коаліції з прем'єр-міністром і міністром фінансів прийняли рішення про повернення проекту держбюджету на доопрацювання.
Проект Держбюджету відправили на доопрацювання / segodnya.ua
Про це в Facebook заявив лідер фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.
Також він повідомив, що під час наради прийняли рішення про створення спільної коаліційно-урядової бюджетної групи.
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