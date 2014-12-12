Проект Держбюджету відправили на доопрацювання - Луценко



Про це в Facebook заявив лідер фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.

Також він повідомив, що під час наради прийняли рішення про створення спільної коаліційно-урядової бюджетної групи.

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