Уряд Хорватії виділив тисячі доларів на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу

Ці гроші направили на рахунок консульства України в Хорватії.

Уряд Хорватії виділив 33 тисячі доларів на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні уряду Хорватії, пише ВГолос.

В уряді республіки зазначили, що ці гроші (210 тисяч хорватських кун або 33 тисячі доларів) на допомогу українських дітям є пропозицією Хорватії як донора до Міністерства закордонних справ України як одержувача гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що українських дітей-переселенців та з кримсько-татарських родин запросили на відпочинок до Хорватії. Профінансувати це в травні 2018 року запропонували в уряді республіки.

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Народна депутатка Марія Іонова зазначила, що на відпочинок поїхали діти із зони конфлікту на сході України, діти-сироти, а також ті, батьки яких воюють на передовій. Однак пізніше Іонова відредагувала пост, дописавши наступне: «...діти, які заслуговують на заохочення через свої успіхи у навчанні, спорті, інших видах позашкільної діяльності, діти з багатодітних сімей».

Журналісти з Краматорська зауважили, що депутатка відредагувала пост не випадково, адже серед дітей, які поїхали на відпочинок, були зокрема й діти місцевих чиновників і бізнесменів.

У МЗС України підтвердили, що цільове призначення коштів — саме на дітей-переселенців з Донбасу та з кримсько-татарських родин, про «обдарованих дітей» не йшлося.

Нагадаємо, що в кінці липня вибухнув скандал у зв'язку з тим, що замість сиріт та дітей, батьки яких воюють на Донбасі, до Хорватії відправили дітей-«мажорів».