Скандал з відпочинком в Європі дітей мажорів замість сиріт: стали відомі нові деталі

Спочатку у багатьох ЗМІ була інформація про те, що дітей в Хорватію відправляла міськрада Краматорська. Також раніше з'явилася інформація про те, що в список повинні були включити дітей, які досягли перемог у різноманітних олімпіадах та конкурсах, а також дітей, позбавлених опіки та дітей з малозабезпечених сімей.

З'явилися нові подробиці скандалу навколо відправлення на відпочинок дітей-сиріт, серед яких виявилися діти чиновників Краматорська.

Спочатку у багатьох ЗМІ була інформація про те, що дітей в Хорватію відправляла міськрада Краматорська. Також раніше з'явилася інформація про те, що в список повинні були включити дітей, які досягли перемог у різноманітних олімпіадах та конкурсах, а також дітей, позбавлених піклування та дітей з малозабезпечених сімей.

Павло Лисянський, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях зустрівся з секретарем міськради Краматорська, щоб з'ясувати, чи це саме так.

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Про це правозахисник оперативно повідомив Styler в ексклюзивному коментарі відразу ж після зустрічі.

"Саме з цього приводу сьогодні у мене була зустріч з секретарем міської ради. Інших питань ми не обговорювали. Моєю метою було отримання доступу до листа, який відправляла хорватська сторона. Там повинні бути вказані критерії, яких саме дітей вони кличуть на відпочинок: дітей учасників АТО, дітей-сиріт або інших. Лист був би основним доказом. Але в міськраді мене офіційно запевнили, що такий лист їм не надходив", - сказав правозахисник.

У Павла Ліснянського є право знайомитися з офіційними документами, якщо виникає така необхідність.

"В міськраді мені сказали, що я можу подивитися, але нічого не знайду, так як ніякого листа з вхідним номером від Хорватії їм не надходив. Сам секретар додав, що його дитина відпочиває в Святогірську, а не в Хорватії. Також він мені сказав, що діти чиновників – це теж діти. Звичайно, з цим ніхто не сперечається, але тут питання було в пріоритетах, кого саме відправляти в таку поїздку. Дітей ніхто не буде звинувачувати. Звинувачувати можна тільки тих, хто допустив таку недбалість", - пояснив Павло Лисянський.

Зважаючи на те, що це була приватна ініціатива, місцева влада не має прямого механізму контролю цього процесу, вважає правозахисник.

"Порушення полягає в тому, що категорія дітей була не та, яка передбачалася. З іншого боку, це не були гроші держави, це не були гроші місцевого самоврядування. Це були гроші запрошуючої сторони. Думаю, це будуть розслідувати, якщо з таким запитом звернеться хорватська сторона", - говорить Павло Лисянський.

За словами правозахисника, якщо з'ясується, що в листі з хорватської сторони все-таки просили взяти тільки постраждалих від військових дій дітей, а взяли дітей чиновників, то це буде нести репутаційні втрати для тієї людини, який був організатором поїздки з української сторони.

"Поки розслідування правоохоронні органи не проводили. Я за допомого своїх каналів планують з'ясувати, що за організація з боку Хорватії запрошувала дітей. Резонанс на сьогодні великий і я розумію, що треба максимально детально цю інформацію моніторити, що ми і робимо", - сказав Павло Лисянський.

За словами правозахисника, до нього офіційно ніхто не звертався з проханням розібратися в ситуації. Його відзначили в коментарі у соцмережах, і після цього він вирішив розібратися сам.

"Знаючи позицію нашого омбудсмена Людмили Леонтіївни Денисової, вона в будь-якому випадку зацікавилася цією ситуацією. Тому я включився в процес. Ми все-таки більш правозахисний орган, ніж правоохоронний. Але ось в правоохоронні органи на сьогодні ні журналісти, ні хтось із батьків поки не звертався. Думаю, на сьогоднішній день ключ до розгадки – у хорватській стороні цього питання", - каже Павло Лисянський.

За його словами, потрібно знайти оригінал листа, в якому вказується, кого саме вони запрошували.

"Як представник уповноваженого з прав людини, я цю ситуацію "дожму", щоб отримати повну інформацію. Ми по суті є першою державною структурою, яка відреагувала на подібну ситуацію. Поки що ні прокуратура, ні поліція, ні інші правоохоронні органи ніяк не відреагували", - додав він.