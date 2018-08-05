У Путіна завжди було упереджене ставлення до вихідців з України - генерал

Генерал вказав на показовий момент у біографії Путіна, пов'язаний з Україною.

Президент РФ Володимир Путін завжди відрізнявся своїм упередженим ставленням до українців.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Якщо говорити про Володимира Путіна, то я вважаю його особистим ворогом", - каже Богдан.

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За його словами, вони практично одночасно були прийняті на роботу в КДБ і працювали в розвідці. Співробітники, яким довелося зіткнутися у роботі безпосередньо з майбутнім президентом РФ, згадують про його дріб'язковий характер і погане ставлення до українців.

"Ще тоді вони звертали увагу на його дріб'язковість, на те, що він займався нашіптуванням, "закладав", коли хлопці дозволяли собі якісь невеликі вольності, висловлювання, виявляли недисциплінованість. Про ці речі відразу дізнавалися відповідні керівники, і всі показували пальцями на товариша Путіна. Відзначали ще один момент: певною мірою упереджене ставлення до вихідців із України, отже все це спостерігалося вже тоді", - зазначає генерал.