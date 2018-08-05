Письменник Літтель написав відкритого листа Сенцову: "Ваша боротьба не марна"

Літтель розповів, що уявляє собі страх і відчай сім'ї Сенцова, які чіпляються за будь-яку надію.

Письменник Джонатан Літтель написав відкритого листа українському режисеру, політв'язню Олегу Сенцову, який продовжує голодування в російській колонії.

Текст листа опублікувало видання The Guardian, пише Українська правда.

Письменник не впевнений, що лист дійде до Сенцова, але "хотів би, щоб він знав, що не самотній у цьому світі".

"Дорогий Олег Геннадійович Сенцов, Ви, ймовірно почуваєте себе дуже самотнім у виправній колонії Лабитнангі, найпівнічнішої в'язниці Росії, так далеко від України та рідних.

Я пишу вам, не знаючи, чи надійде цей лист до Вас, але хочу, щоб Ви знали, що Ви не один: є багато людей в усьому світі — таких же як ви режисерів, письменників, журналістів, активістів і просто звичайних людей, які думають про Вас, підтримують Вас і всім серцем бажають бачити Вас вільним", - йдеться у листі.

Літтель розповів, що уявляє собі страх і відчай сім'ї Сенцова, які чіпляються за будь-яку надію.

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"Триває 82 день з тих пір, як Ви оголосили голодування (станом на 3 серпня, - ред.). Ви зробили це, щоб висловити протест не тільки проти несправедливості свого ув'язнення, але й щоб звільнити також 65 своїх співвітчизників, які ув'язненні в тюрмах Росії за тяжкими звинуваченнями.

Цей жест, голодування до смерті, є однією з найбільш жорстких форм протесту, яку будь-хто може зробити. У Вашому випадку тим більше, оскільки двоє Ваших дітей чекають Вас в Криму (де Вас і заарештували) з бабусею, оскільки Ваша дружина була змушена тікати з України.

Можна тільки уявити їх страх, їх страждання і розпач, з якими вони чіпляються за найменшу надію. Але, незважаючи ні на що, Ваше рішення почати це голодування повністю виправдане", - пише Літтель.

Крім цього, письменник зазначив, що "російський режим розуміє тільки силу".

"Російський режим розуміє тільки одне: силу і баланс сил. Це те, що Ви добре усвідомили, і для мене це пояснює Ваш вчинок почати голодувати: це спосіб змінити баланс сили, перенести на свою користь і, можливо, повернути його проти своїх переслідувачів", - підкреслив він.

Літтель подякував Сенцову за його боротьбу і нагадав йому, що його боротьба не марна, що він бореться не тільки для України і українців, а "заради жителів усього світу, за їх право жити без російської агресії".

Джонатан Літтель - американсько-французький письменник, лауреат Гонкурівської премії 2006 року.

Як повідомлялось, у центрі Москви на Чистопрудному бульварі в суботу пройшов флешмоб на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Взяти участь в акції в різний час прийшли близько 100 осіб. Вони приносили живі квіти, а деякі ставили їх в пляшки з написами "Олеже, живи!".

Підтримати акцію прийшли кінокритик Антон Долін, літературний критик Анна Нарінська, режисер Аскольд Куров. Захід відбувся без затримань.

Паралельно в іншій частині Чистопрудного бульвару, біля пам'ятника Абаю Кунанбаєву актриси "Театру.DOC" Марія Чупринська і Олена Носова почали другий одиночний пікет на підтримку голодуючого Сенцова.

З 16 травня український політв'язень, режисер Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою до влади РФ відпустити всіх утримуваних українців.

5 липня двоюрідна сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан зустрілася із ним у російській колонії. Після зустрічі Каплан повідомила, що Сенцов "схуд і сильно постарів".