Скандальний заступник міністра молоді і спорту Гоцул подав у відставку

Він написав заяву за власним бажанням, однак відмовився назвати причину.

Перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул подав заяву про відставку.

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Цю інформацію він підтвердив у коментарі програмі «Схеми», передає радіо Свобода. Гоцул також підтвердив, що написав заяву за власним бажанням, однак відмовився назвати причину.

«У мене поки що немає коментарів з цього приводу», – написав він журналістам.

Тепер заяву Гоцула має погодити Кабінет міністрів.

Як розповідали «Схеми», заступник міністра спорту Гоцул одночасно був президентом Федерації легкої атлетики України. Він підписував дозволи на фінансування легкоатлетичних заходів цієї федерації в обхід електронної системи ProZorro.

Ігор Гоцул у відповідь «Схемам» заявив, що не займається напрямком витрат коштів федерацією, яку очолює.

У березні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Печерського суду Києва протокол про адміністративне порушення – вчинення Ігорем Гоцулом дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Однак за три місяці суд не провів жодного засідання у цій справі і строк притягнення Гоцула до відповідальності минув.