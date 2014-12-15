Призначати чиновників до МОЗ будуть за допомогою конкурсу

Про це розповів новий голова МОЗ Олександр Квіташвілі, повідомляє ZN.UA.

За словами міністра, він має намір скоротити кількість своїх заступників. При цьому один із заступників буде очолювати напрямок євроінтеграції в міністерстві.

"Заступників міністра буде призначено найближчим часом, - повідомив Квіташвілі. - Я противник великих штатів, вважаю, що 5 заступників - це надмірність. Будуть працювати 3 або 4 заступника, це залежить від затверджених обов'язків, зокрема, один із заступників повинен займатися питаннями євроінтеграції".

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В структурі МОЗ працюють 4 департаменту, 7 управлінь, 4 сектори та інші підрозділи. Скорочення штатів неминучі, головним критерієм відбору буде професіоналізм і вміння працювати в команді, говорить він.

На такі посади, як, наприклад, начальники департаментів, буде оголошено конкурс. Рішення буде прийматися за його результатами, сказав міністр.

Не виключено, що одним із заступників міністра може стати не медик, а представник однієї з пацієнтських організацій. На думку міністра, це дозволить більш повно враховувати інтереси пацієнтів при проведенні реформ.

Інтрига поки зберігається - публічно жодного прізвища міністр ще не називав.