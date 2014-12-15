СБУ на звільненій території Донеччини затримала підпільну диверсійну групу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, група підпорядковувалась «Мінеру» - ватажку гаубічного підрозділу незаконного воєнізованого формування, і за його вказівками надавала всебічну підтримку терористам, які вели прицільні обстріли з важкої артилерії по українських військових.

Приватний підприємець з Артемівська Донецької області виконував функції розвідника, збирав з різних джерел та від інформаторів дані про координати сил АТО, узагальнював їх та передавав артилерійським розрахункам терористів для коригування обстрілів по українських позиціях.

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Ще один житель Артемівська, безробітний, був зв’язковим з іншими групами терористів, зокрема підтримував контакти з диверсантами «Оплоту». У нього вилучено службове посвідчення бойовика цього незаконного воєнізованого формування, яке дозволяло йому безперешкодно пересуватися територіями, зайнятими терористами.

Таксист з Артемівська влаштував у власному помешканні конспіративну квартиру для диверсантів і став особистим водієм у ватажка групи. Співробітники СБУ вилучили у нього незйомний вибуховий пристрій «смертника», який складався з ручної гранати та кріплення до підкладки одягу.

В одному з міст Донеччини затримано четвертого члена цієї злочинної групи, який допомагав бойовикам переховуватися під виглядом мирних жителів у медичних закладах.