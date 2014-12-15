В Брюсселі пройшло перше в історії засідання Ради асоціації

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні повідомила, що діалог між представниками України та ЄС продовжиться ввечері, повідомляє Європейська правда.

"Заершився перший етап першої ради асоціації. Але ми продовжимо обговорення безпекової ситуації на Донбасі під час робочої вечері", - завила вона.

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"У української влади – чіткий мандат на проведення реформ в країні і я маю надію, що це призведе до змін в країні", - додала Могеріні.