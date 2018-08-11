"Ніколи не говори про орієнтацію!": Мосійчук і Лещенко побилися після телеефіру (відео)

Конфлікт стався на тлі розмови про орієнтацію Ляшка.

Член Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук після ефіру на телеканалі NewsOne почав бурхливо з'ясовувати стосунки з депутатом від БПП Сергієм Лещенком.

Конфлікт стався на тлі розмови про орієнтацію Ляшка.

Мосійчук під час ефіру дорікнув опонента у відвідуванні Маршу рівності.

"Це вам треба розвивати тему гей-параду, тому що ваш лідер є активним учасником цього руху", – відреагував депутат Ради від БПП.

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Коли програма закінчилася, представник Радикальної партії зажадав, щоб Лещенко ніколи не говорив "про орієнтації". Політики обмінялися різкими фразами, почали штовхатися, Мосійчук вдарив Лещенка тростинкою.

При цьому обидва депутати не соромилися один одного обзивати добірним матом.

Нардеп від Радикальної партії пообіцяв знайти і розмістити відео сексуального характеру, компрометуюче Лещенка.

Запис бійки NewsOne розмістив на YouTube.

Нагадаємо, 6 липня між Лещенком та лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком у сесійній залі парламенту сталася словесна перепалка.

"Хлопчик-смоктунчик... Що там, у [бізнесмена Ріната] Ахметова солодкий чи ні?" – Лещенко звернувся до Ляшка.

Пізніше нардеп від Блоку Порошенко приніс вибачення за свою поведінку.