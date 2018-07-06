"П*****c!": нардепи Ляшко та Лещенко влаштували словесну перепалку у Раді (відео)

13:56, 06 липня 2018
Політика
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На момент перепалки у Раді було мало нардепів / Скріншот

Нардепи Олег Ляшко та Сергій Лещенко обмінялися непарламентськими висловами на адресу один одного під час дискусії у сесійній залі парламенту.

Під час словесної перепалки сесійна зала Ради була майже порожньою - там перебували кілька десятків депутатів, передає "Цензор.НЕТ".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 5 липня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко через систему оповіщення закликав народних депутатів України, які залишалися у кулуарах Верховної Ради, зайти в сесійну залу. Зазвичай працівники апарату ВР запрошують нардепів до сесійної зали для участі в голосуванні.

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Теги: #Рада#Олег Ляшко#Лещенко