"П*****c!": нардепи Ляшко та Лещенко влаштували словесну перепалку у Раді (відео)

Як чути на записі, нардепи викрикують: "П****ас!", "Ахметівський клоун!".

Нардепи Олег Ляшко та Сергій Лещенко обмінялися непарламентськими висловами на адресу один одного під час дискусії у сесійній залі парламенту.

Під час словесної перепалки сесійна зала Ради була майже порожньою - там перебували кілька десятків депутатів, передає "Цензор.НЕТ".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 5 липня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко через систему оповіщення закликав народних депутатів України, які залишалися у кулуарах Верховної Ради, зайти в сесійну залу. Зазвичай працівники апарату ВР запрошують нардепів до сесійної зали для участі в голосуванні.