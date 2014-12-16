Концерн РРТ в Луганську безкоштовно транслює канали сепаратистів і вимагає гроші з українських компаній - Москаль

При цьому сепаратистські медіа існують на базах і за рахунок обладнання захоплених регіональних телекомпаній, заявляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль на офіційному сайті.

"Зате трансляція всіх українських національних телеканалів припинена, замість них знову ж таки безкоштовно в ефір подаються російські телеканали та радіостанції. Але це ще не все. Луганська філія РРТ вимагає від приватних телекомпаній, що діють на контрольованій Україною території, гроші за ретрансляцію (сигнал розповсюджується через передавачі, що розташовані в Луганську)", пише Москаль.

Читайте також"ЛНР" готує масове виробництво фальшивої горілки - МоскальПри цьому в разі невиплати РРТ погрожує українським компаніям відключити мовлення, пише голова ОДА.

"Такі речі неприпустимі, особливо якщо врахувати, що сепаратистська та російська пропаганда транслюється в так званій ЛНР на державному обладнанні, тобто за рахунок українських платників податків", - написав Москаль.

У зв'язку з цим він звернувся до прем’єр-міністра України з проханням вжити невідкладних заходів для перенесення Луганської філії РРТ з Луганська в Лисичанськ - на контрольовану Україною територію.