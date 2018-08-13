Ющенко проголосував би за Ляшка на виборах

Екс-президент не вважає лідера парламентської фракції РПЛ популістом.

Колишній президент України Віктор Ющенко готовий віддати свій голос на майбутніх виборах лідеру РПЛ Олегу Ляшку.

Відповідну заяву Ющенко зробив в інтерв`ю «Українській правді». Екс-президент зазначив, що відчуває до Ляшка повагу.

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«Мені симпатично те, що багато українських тем він як лідер партії проголошує, і від того його позиція є більш ясною, ніж у більшості інших політиків. Наприклад, можна задати запитання до більшості політичних сил, як вони ставляться до питання землі в Україні. От Ляшко від А до Я розказав, яка позиція. Ви можете погоджуватися, не погоджуватися, але він сказав ясно свою позицію по одному з актуальних національних питань. Чому другі не можуть висловитися?», – зазначив Ющенко.

На пряме питання журналіста щодо того, чи проголосував би він за Ляшка, Ющенко дав ствердну відповідь.

«Проголосував би. Далі, чи ми говоримо про питання соборної церкви. Чому половина політичних сил поховали хвости? Йде війна, окупанти в наших хатах сидять. Ви не можете висловитися про право 12 мільйонів мати помісну власну церкву? А це найбільший приход світу. Скажіть, будь ласка, ну, що це за партія? Що це за відношення, коли ми не можемо отримати лідерство в питаннях, які актуальні для консолідації нації?», – наголосив екс-президент.

Крім того, Ющенко не вважає лідера парламентської фракції РПЛ популістом, наголошуючи, що «популізм — це брехня», а у словах Ляшка він логіки для брехні не бачить.

«Я вважаю, що ті речі, які він анонсує, — це актуальні питання. Тільки 2/3 політичних сил просто мовчать, і тому ми кажемо: "О, помірковані". У чому вони помірковані? Вони помірковані тим, що коли вони приходять до влади, не можуть зробити ні економічний пакет, ні безпековий. Так з поміркованих потім складається доля країни», – підсумував колишній глава держави.

Нагадаємо, відповідно до результатів нещодавнього дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», за лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка проголосували б 8,5% опитаних. При тому, президентський рейтинг очолює лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, а чинний президент Петро Порошенко втрачає позиції.