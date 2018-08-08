Тимошенко продовжує лідирувати у президентських перегонах, а Порошенко втрачає позиції - опитування (інфографіка)

Водночас, чинний президент Петро Порошенко посідає 5-у сходинку електоральних вподобань.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг, за неї готові віддати голоси 17,7% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Опитування показало, що майже половина опитаних однозначно мають намір голосувати на виборах президента, ще кожен п’ятий скоріше так, ніж ні.

За лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка можуть віддати свої голоси 10,7% опитаних, за лідера «Опозиційного блоку» Юрія Бойка – 8,9%, за лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка – 8,5%, за діючого президента Петра Порошенка – 8,3%, за лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського – 8,0%, за музиканта Святослава Вакарчука – 8,0%, за лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича – 5,9%. Рейтинг інших кандидатів менше 3%.

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Майже кожен п’ятий не визначився з вибором.

Опитування також показало, що Тимошенко має міцні електоральні позиції практично в усіх макрорегіонах, з відносно вищими показниками на Заході, в Центрі та на Півдні. Основна електоральна база Гриценка сьогодні також більше зосереджена у західних та центральних регіонах, натомість в інших регіонах країни його позиції слабші. Порошенка підтримують більш-менш рівномірно в усіх макрорегіонах за виключенням Сходу. Ляшка – на Півдні та у Центрі, Вакарчука – на Заході. Виборців Бойка, Рабіновича та Зеленського відносно більше на Сході та Півдні, з тією різницею, що Бойка і Рабіновича відносно більше підтримують на Сході, а Зеленського – на Півдні.

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Терміни проведення: 20 липня - 3 серпня 2018 року.