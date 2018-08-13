Порошенко розміщує свою передвиборну рекламу під виглядом соціальної - Лещенко

Як повідомляє нардеп, в деяких містах однаковий сюжет реклами Порошенка замовляють як безкоштовну рекламу на правах соціальної і одночасно розміщують за гроші через рекламні агентства.

Влада змушує рекламні агентства розміщувати рекламу президента Петра Порошенка під виглядом соціальної.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише народний депутат Сергій Лещенко.

"Мною отримано докази, що влада змушує рекламні агентства розміщувати рекламу Порошенка під виглядом соціальної. Маю документ з департаменту архітектури і містобудування Вінницької міської ради, який просить - а фактично вимагає від приватних структур - виділити рекламні площини на безкоштовній основі", - повідомляє депутат.

Як повідомляє нардеп, в деяких містах однаковий сюжет реклами Порошенка замовляють як безкоштовну рекламу на правах соціальної і одночасно розміщують за гроші через рекламні агентства.

"Причому ринок реклами зачищають під одного гравця - структури, пов'язані з президентським оточенням Ігорем Кононенко та Сергій Березенко (обидва нардепи з фракції БПП - УП)", - пише Лещенко.

Так, за його словами, пов'язана з Кононенком і Березенком компанія "Ін-Лайн" отримала локацію прямо в терміналі D аеропорту "Бориспіль", через який здійснюється основний пасажиропотік.

Лещенко розповів, що "аналогічний переділ рекламного ринку" відбувається в київському метро. У 2014 році в структурі метрополітену розміщували рекламу 26 компаній, а сьогодні найбільшими операторами реклами в Київському метро є компанії, пов'язані з рекламним бізнесом сім'ї Березенко".

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"З Березенком пов'язують рекламний бізнес компанії "Мегаполіс", яка в останні роки фактично витіснила всіх конкурентів з реклами в Київському метрополітені", - зазначає нардеп.

Крім того, каже він, останнім часом почалася "зачистка ринку реклами в поїздах".

"У червні правління "Укрзалізниці" продовжило до кінця року угоди з двома компаніями на розміщення реклами в "Інтерсіті", але буквально через кілька днів цей потік також почав забирати під себе Березенко", - пише Лещенко.

За його словами, влітку клієнти, що розміщують рекламу в швидких поїздах, отримали листи від агентства "Мегаполіс" з вимогою переукласти договори з спорідненими з Березенко компаніями.

На думку депутата, Березенко намагається контролювати рекламні площини, щоб фільтрувати політичне наповнення з метою знищення конкурентів Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг підтримки Петра Порошенка на майбутніх виборах на даний момент складає всього 9%.