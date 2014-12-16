Ложкін отримав дзвінок від Порошенка з пропозицією стати главою АП, перебуваючи в пустелі

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Пропозиція виникла абсолютно несподівано. Це було між днем виборів і днем інавгурації - десь 1-2 червня. Я перебував у цей час в Йорданській пустелі. У нас є чоловіча компанія, з якою ми ходимо в походи раз на рік: 5- 6 осіб, з них троє іноземці", - розповів Ложкін.

За його словами, пропозиція Порошенка стала несподіванкою:

"Ми ходимо не те щоб в екстремальні, але в непрості походи в різних місцях світу. І тут дзвінок Петра Олексійовича з пропозицією. Це було абсолютно несподівано, оскільки з ним ми ніколи тему моєї роботи на держслужбі не обговорювали".

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"Я на той момент в основному відпочивав. На стартапи трохи дивився. У мене взагалі був план, що 2014 - це рік відпочинку та навчання, і заодно, можливо, якихось нових інвестицій", - говорить Ложкін.

За словами глави АП, він погодився займати цей пост з кількох причин.

"Перша причина, природно - це президент, якого я поважаю і з яким у мене довга історія позитивних взаємин. Я розумів, що потрібно на цьому етапі підставити плече. Друге - це менеджерський виклик. Одна справа UMH, хоча це теж непроста компанія, а інше - Адміністрація президента. І третя, не за важливістю - вони всі важливі - це сплеск патріотизму. Він цього року проявився у багатьох людей, у мене теж. Це ірраціональне, напевно", - пояснив Ложкін.