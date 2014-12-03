Підбором працівників для нового Кабміну займався особисто Ложкін - міністр

Підбором міністрів у новий уряд Арсенія Яценюка займався глава адміністрації президента Борис Ложкін. Про це в коментарі Апострофу заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

«Підбором персоналу для цього технократичного, реформаторського, молодого прозахідного кабінету займався особисто Борис Ложкін»,- заявив Абромавічус.

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Нагадаємо, що до складу нового Кабінету міністрів, затвердженого Верховною радою 2 грудня, увійшли: громадянка США Наталія Яресько в якості міністра фінансів, громадянин Литви Айварас Абромавічус в якості міністра економічного розвитку і торгівлі, а також громадянин Грузії Олександр Квіташвілі в якості міністра охорони здоров'я.

В день призначення на посади міністрів всім трьом було надано громадянство України.