Лавров заявив, що Росія не збирається завершувати кримський сценарій на Донбасі

Про це Лавров сказав у інтерв'ю телеканалу «Франс 24».

«Крим унікальний, єдиний у своєму роді. Це російська земля», - сказав Лавров, відповідаючи на питання, чи буде другий Крим у «регіонах південного сходу» України.

Він заявив, що Росія підтримує територіальну цілісність України, але при цьому анексія Криму не була винятком. «Це не було винятком, це була воля народу. З російської точки зору Україна, якою ми зараз її визнаємо, територіально цілісна і має бути підтримана в цій формі», - сказав Лавров.

Він заявив, що питання «про надання певного ступеню автономії для Донецької та Луганської областей» мають вирішувати самі українці.

«Ми не пропонуємо федералізацію чи автономію. До речі, слово «автономія» або «децентралізація» вжив президент Франції Франсуа Олланд, про автономію говорила і Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні. Держсекретар США Джон Керрі одного разу запитав мене, чому вони не нададуть «обмежену автономію». Що ж, в англійській мові є багато синонімів, але важливі не слова, а суть», - сказав Лавров.

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Він вважає, що самі українці «зі всіх регіонів і від всіх політичних партій мають бути делеговані, щоб зустрітися і обговорити, як ці регіони хотіли б обирати своїх керівників, домовитися про систему розподілу податків між центральними і місцевими властями, якій мові надається перевага для того або іншого регіону, які їм відзначати свята».

«Доки не буде вирішена системна проблема Конституції, з кожним днем доведеться стикатися зі все більшою кількістю складнощів», - вважає Лавров.