Путін знову збрехав про причетність російських військ до окупації Криму

Володимир Путін визнав, що армія РФ блокувала місця дісклокаціі українських військових Криму, відзначивши, що "це факт, ми ніколи його не приховували". Хоча перед цим, в березні 2014 він стверджував, що це були "місцеві сили самооборони".

Таким чином, Путін публічно збрехав вже двічі: перший раз - коли заперечував участь армії РФ в анексії Криму, і тепер знову - коли це визнав, але заявив, що раніше ніколи цього не заперечував.

На сайті Кремля і зараз висять заяви Володимира Путіна, в яких по хронології можна прослідкувати, як він називає російських військових в Криму.

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На початку березня, коли РФ розпочала анексію Криму, Володимир Путін називав "зелених чоловічків" місцевими силами оборони, а схожість їх форми з військовою формою Росії пояснював тим, що зараз в магазині можна придбати будь-яку військову форму. На пряме запитання журналіста, яке звучало так: "Це були російські військові?", Володимир Путін Відповів: "Це були місцеві сили самооборони".

А в оприлюдненому сьогодні інтерв'ю, яке Володимир Путін дав німецькому каналу ARD, він чітко заявив, що анексія Криму проходила за участі російських військових. В розмові він пояснив мету військової інтервенції на півострів. "Це факт, ми ніколи його не приховували. Наші збройні сили прямо скажемо - блокували збройні сили України". За словами російського президента, це робилось для того, щоб була можливість провести референдум.

Підкреслимо, що на незаконному референдумі ставилось питання про приєднання півострова до Росії.