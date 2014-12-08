Кремль намагається заштовхнути «ДНР» і «ЛНР» назад в Україну на правах автономії - джерело

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на російську "Новую газету". Видання посилається на свої джерела в адміністрації Путіна, Кабміні РФ і серед бойовиків.

Як зазначив співрозмовник видання, близький до проекту "Новоросія", Росія бажає "заштовхнути республіки назад в Україну на умовах якої-небудь автономії".

"Заштовхуванням" східних областей назад займається особисто соратник Володимира Путіна Владислав Сурков.

Також, під його керівництвом, цим питанням займається новий заступник начальника управління АП Путіна щодо соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією Ігор Удовиченко.

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Відставку попередника Удовиченка Бориса Рапопорта також пов'язали зі зміною настроїв всередині Кремля.

Як висловився співрозмовник видання з кола керівників бойовиків, "Слава (Сурков - ред.) вирішив, що Рапопорт не справляється, хоча працювали ми в цілому дуже непогано".

Як пише газета, саме Сурков стояв за відстороненням від керівництва "занадто самостійних" лідерів бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Ігоря Безлера (Біса), і отамана "донських козаків" Миколи Козіціна.

Операції щодо їх усунення курирував, за даними "НГ", генерал Генштабу ЗС РФ Сергій Суровикін.

Як відомо, раніше Гіркін заявляв, що Владислав Сурков стоїть за всіма діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі.

Сам Гіркін приїхав на Донбас після того, як організовував незаконну анексію Криму.