Порошенко: Росія під виглядом «гумконвою» перевозить паливо і будматеріали для блокпостів

Про це він сказав під час зустрічі в Києві із заступником генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фельтманом, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

За словами Порошенка, перевірка одного з вантажів так званого "гуманітарного конвою" з Росії показала, що лише в останньому автомобілі були продукти харчування, а більша частина конвою перевозила паливо для танків і матеріали для створення блокпостів. «Це абсолютно неприйнятно», - наголосив він.

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Порошенко акцентував увагу на надзвичайно складній гуманітарній ситуації, у якій опинилися люди на територіях, окупованих бойовиками. При цьому він підкреслив, що Україна не полишає спроб направити гуманітарну допомогу, але більша частина її розкрадається бойовиками.

Він поінформував про своє доручення уряду невідкладно збільшити кількість гуманітарних колон для доставки на Донбас продовольства та речей першої необхідності.

За словами Порошенка, необхідно зробити все для того, щоб ця допомога дісталася тих, хто її дійсно потребує, і не була захоплена бойовиками.

Він повідомив, що встановлено прямі контакти зі школами, дитсадками, будинками для людей похилого віку для того, щоб передати допомогу їм безпосередньо, а місцеві жителі готові сприяти адресній доставці гуманітарних вантажів.

"Я дав доручення Міністерству закордонних справ та Міністерству соціальної політики щодо того, що ми готові залучати будь-яку міжнародну гуманітарну допомогу, включаючи використання механізмів Червоного Хреста та інших організацій, для прозорого і відкритого розподілу гуманітарної допомоги", – зазначив Порошенко.

Говорячи про ситуацію з грошовими коштами в населення, президент повідомив, що кожного дня банківські установи на захоплених територіях потерпають від нападів бойовиків, і населення все менше може скористатися грошима, які ще залишилися.