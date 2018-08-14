«Давайте не будемо дивитися, як він вмирає»: Європейська кіноакадемія закликала оголосити 14 серпня Днем Сенцова

У цей день ЗМІ та політики всього світу можуть об'єднати свої голоси, щоб закликати Путіна звільнити українського режисера.

Евпопейская кіноакадемія (EFA) закликала оголосити вівторок, 14 серпня, днем незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Відповідний заклик з'явився на сайті організації. У повідомленні наголошується, що сенцов голодує вже більше 90 днів.

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Підкреслюється, що три місяці численних звернень до російської влади і президента Путіна з закликом звільнити Сенцова залишилися без відповіді.

«Давайте не будемо дивитися, як Олег Сенцов вмирає – давайте оголосимо вівторок, 14 серпня, Днем Олега Сенцова», - йдеться в повідомленні.

У EFA закликали до того, що в цей день ЗМІ по всьому світу, глави держав, дипломати, депутати національних парламентів та Європарламенту, а також пересічні громадяни об'єднали свої голоси і закликали Путіна проявити людяність, звільнивши українця.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не піднімається, а його стан - катастрофічно поганий.