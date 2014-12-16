Порошенко: Відносини з ЄС перейшли на якісно новий рівень



Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної заяви для преси з Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні сьогодні у Києві.

”Я думаю, є дуже важливим той факт, що візит (Могеріні - УНІАН) відбувся наступного дня після інавгураційного засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі”, - зазначив Порошенко.

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За словами президента, це свідчить про те, що підтримка України, її суверенітету і територіальної цілісності залишається одним із пріоритетів для ЄС.

”Динамічний та результативний діалог, який спостерігається між Україною та ЄС протягом останніх місяців, свідчить про перехід відносин між Україною та ЄС на якісно новий рівень, рівень політичної асоціації”, - сказав він.