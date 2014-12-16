Осередки КПУ і ПР причетні до злочинів проти державності України - Наливайченко

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер Live", пише LB.ua.

"Цілі осередки Компартії і Партії регіонів у Луганській і Донецькій областях, яких було залучено до скоєння злочинів проти державності, до закликів до повалення конституційного ладу, до так званих референдумів, до тероризування мирного населення, і далі продовжують залякувати людей. Навіщо? Тому що розуміють, що Україна їх покарає, а іншим країнам вони не потрібні", - заявив Наливайченко.

Тому, за його словами, ці політики продовжують фінансувати бойовиків і дестабілізувати ситуацію в Україні.

Читайте такожНаливайченко вважає, що діяльність КПУ треба заборонити

"Арештовано голів осередків КПУ на Луганщині, голів міських рад, і вони свідчать, що інструкції отримували з Києва і їм були обіцянки, що московське керівництво Компартії теж їх підтримує. Все було на розхитування ситуації, і під це видавалися окремі бюджети", - повідомив голова СБУ.