ІС: бойовики розподіляють важке озброєння по Луганській області

Про це повідомив керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. "Частина цієї техніки і озброєнь направлена бандформуванню А. Мозгового в якості "за повнення втрат", які в реальності це бандформування не несе через різке зниження своєї бойової активності (на сьогоднішній день з району Алчевськ-Стаханов продовжують активні дії виключно підрозділи російських найманців і армії РФ)", - зазначив Дмитро Тимчук.

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За його інформацією, частина екіпажів та розрахунків, які прибули в даний район, відмовляються продовжувати участь у бойових діях, вимагаючи "відпусток" і "ротації" . Командування проводить з "несвідомими" бойовиками і російськими найманцями "роз'яснювальну роботу", погрожуючи позбавити виплат і премій за попередню участь у бойових діях.