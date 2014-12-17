ІС: в район Щастя перекидається "батальйон армії Новоросії"
08:59, 17 грудня 2014Політика
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З району Краснодону в район населеного пункту Станиця Луганська і Щастя перекидається "батальйон армії Новоросії".
REUTERS
Про це повідомив керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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За його даними, "батальйон армії Новоросії" сформований з російських найманців, які пройшли курс підготовки на полігоні збройних сил РФ в Ростовської області.
"Батальйон 2-х ротного складу (до 240 бойовиків). Має у своєму складі мінометну батарею, кілька ПТРК (до 4-х штук), 10 бойових броньованих машин (ББМ) і 3 танки", - повідомив Дмитро Тимчук.
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