ІС: в район Щастя перекидається "батальйон армії Новоросії"

Про це повідомив керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, "батальйон армії Новоросії" сформований з російських найманців, які пройшли курс підготовки на полігоні збройних сил РФ в Ростовської області.

"Батальйон 2-х ротного складу (до 240 бойовиків). Має у своєму складі мінометну батарею, кілька ПТРК (до 4-х штук), 10 бойових броньованих машин (ББМ) і 3 танки", - повідомив Дмитро Тимчук.