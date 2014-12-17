Місія ОБСЄ не має даних про діяльність проукраїнських партизанів на Донбасі
14:09, 17 грудня 2014Політика
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі не має інформації про можливу діяльність проукраїнських партизанів на контрольованих бойовиками територіях Донбасу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник місії Майкл Боцюрків, відповідаючи на запитання, чи має місія дані про діяльність проукраїнських партизанів на окупованих бойовиками територіях Донбасу.
"Я не маю будь-якої інформації на даний момент з цього приводу", - сказав Боцюрків.
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