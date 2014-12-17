Місія ОБСЄ не має даних про діяльність проукраїнських партизанів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник місії Майкл Боцюрків, відповідаючи на запитання, чи має місія дані про діяльність проукраїнських партизанів на окупованих бойовиками територіях Донбасу.

"Я не маю будь-якої інформації на даний момент з цього приводу", - сказав Боцюрків.

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